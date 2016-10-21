ОКР: Европейские игры должны стать полноценным этапом отбора на ОИ-2020

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Европейские игры, которые пройдут летом 2019 года в Белоруссии, должны стать полноценным этапом отбора на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил директор главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях Игорь Казиков, который являлся главой российской олимпийской делегации на Играх в Рио-де-Жанейро.

21 октября Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) подавляющим большинством голосов делегатов приняла решение, что летние Европейские игры 2019 года пройдут в Белоруссии. Первые подобные соревнования в июне 2015 года принимал Баку.

"Европейские игры 2019 года должны стать полноценными отборочными соревнованиями к летним Олимпиадам, - считает Казиков. - В Баку было немало видов спорта, представители которых боролись за право выступить в Рио-де-Жанейро. Сейчас уже есть понимание, что Игры 2019 года должны стать, как чемпионаты Европы по летним олимпийским видам спорта или отборочные рейтинговые турниры, по итогам которых даются лицензии на участие в Играх 2020 года в Токио".

На первых Европейских играх в Баку разыгрывались награды в 30 видах спорта, из которых 22 на тот момент входили в программу Олимпиады 2016 года. Отбор в Рио-де-Жанейро проходил по итогам соревнований в 11 видах.