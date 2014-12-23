Генсек НОК Армении: Не сомневаюсь, что безопасность на Первых Европейских играх будет на высоком уровне

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет (НОК) Армении не видит причин для отказа от участия в первых Европейских олимпийских играх, которые пройдут в Баку летом 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил журналистам генеральный секретарь НОК Армении Грачья Ростомян.

"Что касается игр в Баку, на данный момент НОК не видит никаких причин для неучастия. Все проблемы, как профессиональные, так и связанные с вопросами безопасности, на данном этапе решены", - заявил Ростомян.

По его мнению, окончательное решение об участии армянской сборной в играх, будет озвучено до февраля 2015 года.

"Первые летние Европейские олимпийские игры не являются собственностью Баку, игры лишь проходят там, но весь контроль за проведением игр ведет МОК совместно с Европейским олимпийским комитетом. Так что я не сомневаюсь, что безопасность на играх будет на высоком уровне", - подчеркнул Ростомян.

Первые в истории Европейские олимпийские игры, которые в дальнейшем будут проводиться раз в четыре года, пройдут в Баку с 12 по 28 июня. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более шести тысяч спортсменов из всех стран континента.