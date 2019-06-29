Азербайджанский каратист завоевал золото II Европейских игр - ФОТО

Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы завоевал золото II Европейских игр в Минске.

Как передаёт корреспондент Report, выступающий в весовой категории выше 84 кг Гурбанлы в финальном поединке одолел хорвата Анджело Квашича - 5:0.

Эта золотая медаль стала пятой в активе сборной Азербайджана на Играх.

*** 18:46

Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы прошёл в финал II Европейских игр в Минске.

Как передаёт корреспондент Report, выступающий в весовой категории выше 84 кг Гурбанлы в полуфинале одолел представителя Грузии Гогиту Аркания.

В финале ему предстоит встретиться с хорватом Анджело Квешичем.

Отметим, что ранее азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая (68 кг) также прошла в финал. Роман Гусейнов же завоевал бронзу в категории ката.