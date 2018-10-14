Зять Трампа в течение нескольких лет не платил подоходный налог

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер в течение нескольких лет почти не платил подоходный налог, несмотря на то, что его бизнес успешно развивался, а состояние росло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое утверждение приводится в статье газеты The New York Times, опубликованной в субботу.

Издание отмечает, что ознакомилось с финансовыми документами, касающимися Кушнера и фирмы его семьи - Kushner Companies, которая работает в сфере недвижимости. Данная отчетность охватывает период с 2009 года по 2016 год. Из нее якобы следует, что Кушнер, "по всей видимости, почти не платил федерального подоходного налога", несмотря на то, что фирма его семьи "потратила миллиарды долларов на приобретение недвижимости", а его личное состояние за последнее десятилетие "выросло в пять раз почти до $324 млн".

По версии газеты, причиной этого стало то, что в Kushner Companies прибегли к методу, позволяющему создать видимость того, что компания несет убытки, а ее собственность дешевеет. "Но убытки были только на бумаге, Кушнер и его компания, по всей видимости, не потеряли никаких денег", - отмечает издание. Как подчеркивается в публикации, данный способ является сравнительно распространенным и "в этих документах нет никаких указаний на то, что Кушнер или его компания нарушили закон".

В статье приводится также комментарий представителя Кушнера, который отметил, что его клиент "выплатил все причитавшиеся налоги". Как отмечает издание, в Kushner Companies также заострили внимание на том, что документы, о которых идет речь, "были получены в нарушение закона и вопреки стандартным деловым договоренностям о конфиденциальности".