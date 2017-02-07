Воры в Дели украли у нобелевского лауреата сертификат премии

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Копия нобелевской медали и сертификат о присуждении премии были украдены из дома индийского правозащитника и нобелевского лауреата Кайлаша Сатьяртхи в столице Индии Дели, передает Report со ссылкой на Би-би-си

Как сообщил сам Сатьяртхи, который сейчас находится за границей, кража произошла cегодня утром, когда в доме никого не было.

"Замок в двери моего дома был взломан, были украдены мой сертификат и копия медали, а также кое-какие другие вещи. Мы все еще проверяем, что пропало из дома", - рассказал активист.

Воры также вынесли из дома драгоценности и электронику.

В 2014 году Кайлаш Сатьяртхи стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Награда была присуждена за борьбу против похищений и эксплуатации детей в Индии.