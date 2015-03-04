​Власти Австралии уничтожили около 700 коал

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В австралийском штате Виктория по распоряжению правительства убиты примерно 700 коал.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, власти объяснили такое решение избыточностью популяции, которая привела бы к голодной смерти животных.

Численность коал достигала 20 особей на один гектар.

Министр охраны окружающей среды штата Лиза Невилл подтвердила массовое уничтожение коал, рассказав, что звери были подвергнуты эвтаназии близ города Кейп Отуэй.

Невилл заверила, что такая мера была необходима, так как из-за нехватки продовольствия коалы умерли бы в мучениях от голода. Министр также отметила плохое состояние здоровья тех 686 животных, что были отобраны для эвтаназии.