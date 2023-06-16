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В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера

В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера Самый большой в мире крытый тематический парк, основанный на фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, открылся в пятницу в Токио.
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16 июня 2023 г. 15:52
В Токио открылся крупнейший в мире крытый парк по вселенной Гарри Поттера

Самый большой в мире крытый тематический парк, основанный на фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, открылся в пятницу в Токио.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Japan Times.

Он расположен в токийском районе Нерима на территории площадью 30 тыс. квадратных метров. Ранее здесь находился один из крупнейших парков с аттракционами в японской столице – "Тосимаэн", который закрылся в августе 2020 года после почти 100 лет эксплуатации.

Вход в парк, которым управляет Warner Bros. Studios Japan, осуществляется по предварительному заказу.

Стоимость билетов составляет 6,3 тыс. иен (45 долларов) для лиц в возрасте 18 лет и старше, 5,2 тыс. иен для молодежи от 12 до 17 лет и 3,8 тыс. иен для детей с 4 до 11 лет.

В ресторанах и кафе тематического парка посетители могут попробовать послеобеденный чай и другие типичные британские блюда, такие как рыба с жареным картофелем и ростбиф, а также напитки, вдохновленные романами и фильмами о Поттере.

Гарри Поттер – литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг, который обрел большую популярность во всем мире.

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Версия на английском языке World’s largest indoor Harry Potter theme park opens in Tokyo
Версия на азербайджанском языке Tokioda "Harri Potter" parkı açılıb

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