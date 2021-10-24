В США 11 работ Пабло Пикассо продали за $108,9 млн

Работы основоположника кубизма Пабло Пикассо (1881-1973) были проданы за 108,9 млн долларов США.

Работы основоположника кубизма Пабло Пикассо (1881-1973) были проданы за 108,9 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы торгов из дома Sotheby's .

На аукционе были представлены 11 работ, торги которых прошли в отеле-казино Bellagio в Лас-Вегасе (штат Невада).

Выручка от продажи девяти из 11 картин значительно превзошла ожидания дома. Самым дорогим лотом стало полотно "Женщина в красно-оранжевом берете" (Femme au beret rouge-orange, 1938), на котором изображена натурщица Мария-Тереза Вальтер. Портрет, который оценивался в 30 млн, ушел с молотка за 40,479 млн долларов США.

Также на аукцион были выставлены картины "Завтрак на траве" (Le Dejeuner sur l'herbe, 1962), "Бюст мужчины" (Buste d'homme, 1969), "Мужчина и ребенок" (Homme et enfant, 1969), "Натюрморт с корзинкой фруктов и цветами" (Nature morte au panier de fruits et aux fleurs, 1942), "Натюрморт с цветами и вазой с фруктами" (Nature morte aux fleurs et au compotier, 1943). Полотна "дополняли изделия из керамики и два непревзойденных рисунка тушью на бумаге". Все эти лоты принадлежали MGM Resorts.