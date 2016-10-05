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    В США 102-летнюю старушку арестовали, чтобы исполнить ее мечту

    Представители полиции заявили, что инсценированный арест произошел по всем правилам

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В США 102-летнюю пенсионерку  Иди Симмс из Сент-Луис арестовали, чтобы исполнить ее мечту. 

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, представители полиции заявили, что инсценированный арест произошел по всем правилам: на время была ограничена свобода передвижения пенсионерки. Более того, на Симмс были одеты наручники.

    По словам полицейских, пенсионерка была невероятно взволнована во время ареста и поблагодарила блюстителей порядка за исполнение своей мечты.

    «Этот мир прекрасен, стоит только открыть глаза и посмотреть вокруг», — сказала она после исполнения мечты.

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