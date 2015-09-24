​В шотландском языке насчитали 421 наименование снега

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Шотландцы побили рекорд эскимосов по количеству в языке слов, обозначающих снег.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, к такому выводу пришли ученые университета Глазго, собирающие материалы для первого исторического словаря шотландского языка.

Считается, что в языке инуитов, или эскимосов, для обозначения снега существует около 50 слов. Ученые из Глазго, изучающие словарный состав шотландского языка от самых ранних записей до наших дней, насчитали 421 наименование для снега.

Например, отдельное слово есть для "небольшого снегопада"("flindrikin"), "кружащегося снега" ("feefle"), только начинающихся осадков (“snaw” или “sneesl”). Такое явление, как "маленькие капли дождя или хлопья снега, принесенные порывами ветра", у шотландцев описывается одним словом - “spitters”. Слово "skelf" служит для обозначения крупных снежинок, “snaw-pouther” - это снег, укатанный колесами на дороге, “blin-drift” - снежные заносы, и есть даже такое понятие, как “snaw-ghast” - видение, или призрак, померещившееся в снегу.