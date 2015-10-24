В школу Цукерберга детей будут принимать еще до рождения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан откроют бесплатную начальную школу, в которую будут принимать детей еще до их рождения. Как сообщает Report, о запуске нового вида учебного заведения он написал на своей странице в Facebook.

Занятия начнутся с трех лет. Школьникам предоставят медицинское обслуживание до окончания обучения — 12 лет. Учреждение появится в калифорнийском городе Ист Пало Альто. "Я так горжусь, что Присцилла запускает новый вид школы, которая объединит образование и здравоохранение", — отметил Цукерберг.

Первыми учениками станут дети из малообеспеченных семей. При начальной школе заработает медицинский центр для учащихся и их семей.