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    В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка

    Нашар имеет почти 20-летний опыт работы в банковской сфере

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Рания Нашар была назначена главным исполнительным директором Samba Financial Group, став первой женщиной-гендиректором в коммерческом банке Саудовской Аравии в рамках экономических и социальных реформам правительства.

    Как передает Report об этом сообшил MIG News.

    Нашар является членом совета директоров глобального дочернего рынка Samba и пакистанского подразделения, и имеет почти 20-летний опыт работы в банковской сфере.

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