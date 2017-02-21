В Саудовской Аравии женщина стала гендиректором банка

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Рания Нашар была назначена главным исполнительным директором Samba Financial Group, став первой женщиной-гендиректором в коммерческом банке Саудовской Аравии в рамках экономических и социальных реформам правительства.

Как передает Report об этом сообшил MIG News.

Нашар является членом совета директоров глобального дочернего рынка Samba и пакистанского подразделения, и имеет почти 20-летний опыт работы в банковской сфере.