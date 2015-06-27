В Сан-Франциско отметили 70-летие подписания Устава ООН

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял участие в торжествах в Сан-Франциско, посвященных 70-летию подписания Устава Организации Объединенных Наций.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Пан Ги Мун прибыл в гостиницу Fairmont San Francisco, где в июне 1945 года собрались делегаты 50 стран, в том числе Советского Союза и Британии.

Нынешний глава организации (восьмой по счету за всю ее историю) напомнил, что в работе над Уставом приняли участие более трех тысяч человек.

В последние годы в экспертных кругах обсуждаются пути реформирования ООН, которая, по мнению ряда аналитиков, не отвечает в полной мере вызовам современности.