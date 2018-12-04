В Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую ёлку - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Германии нарядили самую дорогую ёлку в Европе.

Как передает Report со ссылкой на газету Blick, дерево установлено в Мюнхене и представляет собой пирамиду, на которой установили 2018 золотых монет.

Сообщается, что общий вес инсталляции превышает 63 килограмма, а стоимость — 2,6 млн долларов.

Так к Рождеству подготовилась компания по продажам драгоценных металлов Pro Aurum. Отмечается, что золотая ёлка простоит в её офисе до 15 декабря.