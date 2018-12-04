В Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую ёлку - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Германии нарядили самую дорогую ёлку в Европе.
Как передает Report со ссылкой на газету Blick, дерево установлено в Мюнхене и представляет собой пирамиду, на которой установили 2018 золотых монет.
Сообщается, что общий вес инсталляции превышает 63 килограмма, а стоимость — 2,6 млн долларов.
Так к Рождеству подготовилась компания по продажам драгоценных металлов Pro Aurum. Отмечается, что золотая ёлка простоит в её офисе до 15 декабря.
Con 2018 monedas de oro rematadas por una estrella dorada, Pro Aurum logró el armado del árbol navideño más caro del mundo, con un valor de 2.3 millones de euros. pic.twitter.com/smk8X92w2C— Revista Horloger (@HorlogerMx) December 3, 2018
Tural AsadiАвтор новости