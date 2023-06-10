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В Колумбии спустя 40 дней нашли детей, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета

В Колумбии спустя 40 дней нашли детей, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета В Колумбии живыми обнаружены дети, числившиеся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая.
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10 июня 2023 г. 06:44
В Колумбии спустя 40 дней нашли детей, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета

В Колумбии живыми обнаружены дети, числившиеся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая.

Как передает Report, об этом президент страны Густаво Петро написал в Twitter.

"Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях", - говорится в публикации.

Дети были обезвожены и пострадали от укусов насекомых, но обошлось без серьезных травм. Все четверо несовершеннолетних, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год, были доставлены в военный госпиталь на вертолете. Остальным детям на момент происшествия было 4, 9 и 13 лет.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из Солано в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в джунглях.

В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.

Всего в спасательной операции принимали участие 120 бойцов спецназа и 73 гражданских человека.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada qəzaya uğramış təyyarədəki uşaqlar 40 gün sonra sağ tapılıblar

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