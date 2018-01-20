В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха - ВИДЕО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В городе Сиань на северо-западе Китая в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха, сообщает Report cо ссылкой на South China Morning Post.

Установка выполнена в форме стометровой башни. Создатели очистителя уверяют, что в мире ему нет аналогов по размеру.

Система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

Как отмечает издание, Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов.