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    В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха - ВИДЕО

    Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В городе Сиань на северо-западе Китая в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха, сообщает Report cо ссылкой на  South China Morning Post.

    Установка выполнена в форме стометровой башни. Создатели очистителя уверяют, что в мире ему нет аналогов по размеру.

    Система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

    Как отмечает издание, Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов.

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