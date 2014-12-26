В Канаде в рождественский розыгрыш счастливчик выиграл в лотерею 1 млн. долларов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В рождественский розыгрыш популярной в Канаде лотереи "6 из 49" неизвестный счастливчик выиграл 1 млн. канадских долларов (около 860 тыс. долларов США). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители ассоциации "Атлантик лоттери", которая проводит в стране около десятка лотерей.

"Пока известно, что счастливый билет был куплен в округе Кэйп-Брентон в провинции Новая Шотландия. Выигрышные номера - 1-3-21-24-31-46", - уточнил представитель розыгрыша.

"Атлантик лоттери" проводит розыгрыши на территории Канады с 1976 года. За это время сумма выигрышей уже превысила 5,5 млрд. канадских долларов (около 4,73 млрд. долларов США). В ассоциации заметили, что, традиционно, самой "успешной" является провинция Нью-Брансуик - ближайшая соседка Новой Шотландии. Именно ее представители забрали большинство выигрышей. Так, только в мае этого года молодая мама и семейная пара из Нью-Брансуика выиграли 7 млн. и 10 млн. долларов соответственно.