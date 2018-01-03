В Калифорнии крыса сорвала авиарейс

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Вылет авиалайнера американской компании Alaska Airlines был отменен во вторник из-за проникшей на борт крысы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный филиал телеканала CBS.

Воздушное судно Boeing 737 должно было вылететь из Окленда (штат Калифорния) в Портленд (штат Орегон) с 110 пассажирами на борту. Рейс был отменен из-за того, что по трапу в салон пробежала крыса, а членам экипажа так и не удалось ее найти.

Компания вызвала службу по уничтожению вредителей. Кроме того, самолет осмотрят специалисты, чтобы определить, не имеются ли какие-либо повреждения. Пассажирам было предложено отправиться в Портленд другим рейсом.