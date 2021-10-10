В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2 700 лет.
Как передает Report со ссылкой на
По словам археологов, в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди.
"Туалетные кабины были очень редки в те времена. На сегодняшний день найдено всего несколько подобных комнат", - прокомментировал Яаков Биллиг, археолог и руководитель раскопок.
В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет, в том числе, определить, чем они питались и какие у них были болезни.