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В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2 700 лет.
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10 октября 2021 г. 06:28
В Израиле археологи нашли туалет возрастом почти в три тысячи лет

Израильские археологи в ходе раскопок в Иерусалиме нашли древний туалет, возраст которого составляет более 2 700 лет.

Как передает Report со ссылкой на CTV News, в управлении древностей Израиля заявили, что вырезанный из известняка туалет специалисты обнаружили в небольшом помещении прямоугольной формы, которое было частью просторного особняка с видом на Старый город. Под туалетом находился глубокий септик.

По словам археологов, в древности отдельные ванные комнаты были роскошью. Позволить себе их могли только состоятельные люди.

"Туалетные кабины были очень редки в те времена. На сегодняшний день найдено всего несколько подобных комнат", - прокомментировал Яаков Биллиг, археолог и руководитель раскопок.

В септике специалисты обнаружили кости животных и керамику. Все это в дальнейшем позволит ученым узнать, какой образ жизни вели люди, жившие в Иерусалиме почти три тысячи лет, в том числе, определить, чем они питались и какие у них были болезни.

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