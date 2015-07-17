​В Голландии будут строить дороги из пластиковых бутылок

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Повреждения дорожного полотна ведут к появлению опасных выбоин и мучительных заторов на дорогах, что в последующем выливается в дорогостоящие расходы на ремонт.

Как передает Report, голландская компания объявила о своих планах по строительству пластиковых дорог, которые собираются по принципу конструктора LEGO.

Роттердам станет первым городом в мире с дорогами из фабричных пластмассовых плит.

Как сообщает Daily Mail, проект PlasticRoad рассматривается его разработчиками как «зеленая» альтернатива асфальту – модули нового дорожного покрытия будут изготавливаться из переработанных пластиковых бутылок. Однако у такой дороги есть одна неприятная особенность, которая заключается в том, что покрытие при намокании может скользить. Компания VolkerWessels – автор проекта – намерена устранить этот недостаток. По словам VolkerWessels, пластиковое дорожное полотно требует меньшего обслуживания, чем традиционное асфальтовое и способно выдерживать более экстремальные температуры от -40 до +80 градусов Цельсия.