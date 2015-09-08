​В Эквадоре арестован мужчина за попытку перевезти 11 редких игуан

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Власти Эквадора арестовали мексиканца, пытавшегося незаконно вывезти с Галапагосских островов в своем багаже 11 редких игуан.

Как передает Report со ссылкой на ББС, по словам представителей министерства охраны окружающей среды, чемодан был так плотно набит маленькими рептилиями, что животные не могли двигаться.

По их словам, за каждую игуану на черном рынке можно выручить до 25 тысяч долларов.

Морские и сухопутные игуаны - уникальные животные для хрупкой экосистемы Галапагоса. С 1979 года архипелаг является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.