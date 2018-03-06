В Бразилии украли 5 миллионов долларов из багажного отсека международного аэропорта

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту бразильского города Кампинас в штате Сан-Паулу, передает Report со ссылкой на ТАСС. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, злоумышленники забрали с собой около $5 млн.

Украденные деньги должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих. В аэропорту Кампинаса авиалайнер, направлявшийся из бразильского города Гуарульюс, делал посадку для того, чтобы на него поместили дополнительный груз.

Полиция ведет расследование случившегося. К настоящему момент ни один из грабителей не был задержан. По данным телеканала, злоумышленники находились внутри здания не более шести минут.