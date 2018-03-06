В Австралии обнаружили древнейшее послание в бутылке

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Австралии на пляже около города Перт обнаружили старейшее из известных послание в бутылке.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC Australia, возраст бутылки, которую обнаружила гулявшая по пляжу женщина, составил 132 года.

"Она выглядела как прекрасная старая бутылка, я подумала, что она будет хорошо смотреться в моем книжном шкафу", - сказала она.

Когда родные женщины обнаружили в бутылке сверток, они передали его в музей.

Согласно тексту послания, оно было написано 12 июня 1886 года пассажиром немецкого судна "Паула" в 950 км от западного побережья Австралии.

В 2015 году в море была найдена бутылка с посланием от английского ученого, отправленным 108 лет назад.