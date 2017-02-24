В Австралии мальчик выжил после укуса самого ядовитого паука в мире

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Австралии медикам удалось спасти ребенка после укуса сиднейского лейкопаутинного паука, которого считают самым ядовитым в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, инцидент произошел в городке Беркли Вейл на юго-востоке страны.

Десятилетний Мэтью Митчел помогал своему отцу наводить порядок в сарае, когда внезапно ощутил боль в пальце. Вскоре у мальчика начались конвульсии, а изо рта пошла пена.

Отец немедленно доставил ребенка в местный госпиталь, где ребенку сделали 12 инъекций противоядия. Допустимая доза антидота, по словам журналистов, была превышена в три раза.

Найденного на месте лейкопаутинного паука отправили в Австралийский парк рептилий, где из него удалят весь яд.

Директор парка заявил, что Мэтью "повезло настолько сильно, насколько себе вообще можно представить".