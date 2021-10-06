Ученые заявили о массовой гибели кораллов по всему миру

С 2009 года Мировой океан потерял около 14 процентов кораллов.

С 2009 года Мировой океан потерял около 14 процентов кораллов.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет, опубликованный Глобальной сетью мониторинга коралловых рифов.

Ученые проанализировали состояние коралловых рифов и обнаружили, что менее чем за десять лет мир утратил 11,7 тысячи квадратных метров кораллов - больше, чем площадь всех живых рифов в Австралии. В отчете представлены данные, собранные 300 специалистами из 73 стран за 40 лет.

Массовую потерю кораллов ученые объясняют их обесцвечиванием, спровоцированным повышением температуры воды. Одно такое обесцвечивание в 1998 году привело к уничтожению 8 процентов всех кораллов (около 6,5 тысячи квадратных метров), причем наибольшее негативное воздействие на рифы было зафиксировано в Индийском океане, Японии и Карибском бассейне.

Эксперты бьют тревогу, заявляя, что изменения климата представляют огромную угрозу сохранности кораллов. Но в обнародованном отчете есть и обнадеживающие данные: ученые обнаружили, что многие рифы смогли пережить негативное внешнее воздействие и сохранили потенциал к восстановлению при правильных условиях.

Коралловые рифы покрывают всего 0,2 процента дна океана, но в них живут не менее четверти всех морских обитателей. Гибель кораллов связывают, помимо повышения температуры воды, с неконтролируемым выловом рыбы, неустойчивым развитием прибрежных районов и ухудшением качества воды.