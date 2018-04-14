Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Зависимость от электронных устройств, которая с каждым годом становится все более распространенным явлением, делает людей несчастными и вызывает привыкание. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи из университета Сан-Франциско. Их работа была опубликована в журнале Sciencedaily.

Ученые пришли к выводу, что у зависимых от смартфонов людей в мозге постепенно образуются неврологические связи, вызывающие привыкание. Так, например, происходит с людьми, употребляющими излишне много обезболивающих.

Исследователи также обнаружили, что зависимость от гаджетов негативно влияет на социальные связи, поскольку проводящим большую часть времени в соцсетях не хватает невербального общения: жестов, мимики и интонаций собеседника.