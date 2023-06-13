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Ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит

Ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит Американская компания Thermetrics создала для исследователей из Университета штата Аризона (ASU) первого в мире робота, который может дышать, потеть и дрожать.
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13 июня 2023 г. 06:44
Ученые создали первого в мире робота, который дышит, потеет и дрожит

Американская компания Thermetrics создала для исследователей из Университета штата Аризона (ASU) первого в мире робота, который может дышать, потеть и дрожать.

Как передает Report, чувствительный к теплу робот ANDI имеет 35 индивидуально управляемых поверхностей с порами, выделяющими пот, как у людей.

Исследователи ASU этим летом планируют протестировать это чудо техники в уязвимых к жаре районах, чтобы понять, насколько высокие температуры влияют организм человека.

Эта новость является потрясающим прорывом, поскольку ANDI является первым тепловым манекеном, который теперь можно использовать на открытом воздухе, позволяющим проводить эксперименты в ранее невозможных условиях экстремальной жары, а также исследовать влияние солнечной радиации.

Сейчас в мире насчитывается 10 манекенов. Многие роботы принадлежат производителям спортивной одежды и используются для ее тестирования.

Однако ANDI ASU - лишь одна из двух моделей, которые сейчас используются исследовательскими институтами.

И научный прорыв не останавливается на достигнутом, поскольку этим летом исследователи объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы работать вместе и лучше понять механизмы человеческого потоотделения.

"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", - говорит научный сотрудник ASU, ведущий работу по моделированию, и ведущий оператор ANDI Анкит Джоши.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər nəfəs alan, tərləyən və titrəyən ilk robot yaradıblar

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