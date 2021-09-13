Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера

Ученые из Женевского университета подняли на вершину горы мощный лазер, чтобы испытать его в качестве высокотехнологичного громоотвода.

Ученые из Женевского университета подняли на вершину горы мощный лазер, чтобы испытать его в качестве высокотехнологичного громоотвода.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN .

Лазерный луч будет создавать статический заряд в грозовых облаках, что спровоцирует удар молнии.

"Мы разгрузим грозовую тучу, снизим ее напряжение, и тем самым предотвратим дальнейшие удары молнии в окрестностях", - сказал лидер команды исследователей, швейцарский физик Жан-Пьер Вольф.

Применяемые в настоящее время громоотводы защищают относительно небольшую площадь - независимо от того, на какой высоте они установлены. Вольф рассчитывает, что его ноу-хау позволит обезопасить гораздо большую площадь.

Лазер установлен на вершине горы Сентис в швейцарских Альпах, высоте которой достигает 2,5 тыс. метров.

"Это одно из мест в Европе, которое чаще всего поражает молниями. Там есть радиобашня, которая принимает от 100 до 400 ударов в год", - объяснил, почему был выбран Сентис, руководитель проекта.