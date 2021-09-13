О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера

Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера Ученые из Женевского университета подняли на вершину горы мощный лазер, чтобы испытать его в качестве высокотехнологичного громоотвода.
Это интересно
13 сентября 2021 г. 08:32
Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера

Ученые из Женевского университета подняли на вершину горы мощный лазер, чтобы испытать его в качестве высокотехнологичного громоотвода.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Лазерный луч будет создавать статический заряд в грозовых облаках, что спровоцирует удар молнии.

"Мы разгрузим грозовую тучу, снизим ее напряжение, и тем самым предотвратим дальнейшие удары молнии в окрестностях", - сказал лидер команды исследователей, швейцарский физик Жан-Пьер Вольф.

Применяемые в настоящее время громоотводы защищают относительно небольшую площадь - независимо от того, на какой высоте они установлены. Вольф рассчитывает, что его ноу-хау позволит обезопасить гораздо большую площадь.

Лазер установлен на вершине горы Сентис в швейцарских Альпах, высоте которой достигает 2,5 тыс. метров.

"Это одно из мест в Европе, которое чаще всего поражает молниями. Там есть радиобашня, которая принимает от 100 до 400 ударов в год", - объяснил, почему был выбран Сентис, руководитель проекта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку начинаются учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
12 сентября 2021 г. 07:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi