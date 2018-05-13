У путешественников во времени будет возможность попрощаться со Стивеном Хокингом

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Церемонию погребения праха известного физика Стивена Хокинга, скончавшегося на 77-м году жизни, смогут посетить путешественники во времени.

Как передает Report, еще при жизни он организовывал вечеринки для людей будущего или прошлого, но никто так и не пришел.

Теперь идет розыгрыш билетов, в нем, согласно правилам, примут участие люди, рожденные до 31 декабря 2038 года. От них ждут заявку до 15 мая 2018 года.

Журналисты посчитали эту информацию нелепой шуткой, но представитель фонда Стивена Хокинга объяснил, что нельзя исключать возможность путешествий во времени.

Его прах захоронят в полдень 15 июня в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Хокинга не стало 14 марта 2018 года.