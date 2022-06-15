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У Дании и Канады появилась сухопутная граница

У Дании и Канады появилась сухопутная граница Канада и Дания решили 49-летний территориальный спор
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15 июня 2022 г. 09:43

Канада и Дания подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности необитаемого острова Ханса, который расположен в проливе Кеннеди.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте МИД Дании.

Министерства иностранных дел Канады и Дании договорились, что остров будет разделен между канадской провинцией и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании. С заключением договора о разделе острова у Дании и Канады теперь появилась сухопутная граница.

Спор о территориальной принадлежности острова площадью 1,3 кв. км шел с 1973 года, после того, как Дания и Канада начали вести переговоры о морской границе.

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