​Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась коронавирусом

Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Общество по охране дикой природы (WCS).

Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных симптомов заражения.

"У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся", - говорится в заявлении.

При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было.