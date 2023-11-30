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Телескоп Hubble переведен в безопасный режим из-за технических неполадок

Телескоп Hubble переведен в безопасный режим из-за технических неполадок Космический телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за технических неполадок.
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30 ноября 2023 г. 08:49
Телескоп Hubble переведен в безопасный режим из-за технических неполадок

Космический телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за технических неполадок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA работает над возвращением к проведению научных исследований космического телескопа Hubble, который перешёл в безопасный режим 23 ноября из-за проблем с гироскопом", - говорится в сообщении на сайте управления.

Телескоп был автоматически переведён в безопасный режим системой из-за неверных показаний одного из гироскопов, устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве.

Ранее в этом месяце Hubble несколько раз переходил в безопасный режим из-за неисправного гироскопа, после чего специалистам приходилось вновь возвращать его к работе.

По данным NASA, команда инженеров ищет пути решения проблемы и рассматривает возможность перевода телескопа на работу с одним гироскопом вместо функционирующих в настоящий момент трёх.

Hubble был запущен в 1990 году. За 33 года своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 20 тыс. научных работ.

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