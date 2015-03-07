​Суд Франции рассмотрит дело против Facebook

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Французский суд принял решение рассмотреть дело о «нарушении свободы выражения» против социальной сети Facebook.

Как передает Report, основное судебное заседание по делу начнется 21 мая.

Это решение суда создаст прецедент практики привлечения к ответственности во Франции социальных сетей, базирующихся за границей.

Адвокат Facebook Каролина Льяннас потребовала отклонить иск, заявив, что дело над Facebook может рассмотреть лишь суд США, так как штаб-квартира компании расположена в Калифорнии.

Адвокат истца Стефан Коттини заявил, что иск подпадает под полномочия французского суда.