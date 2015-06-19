Строительство филиала Лувра в Абу-Даби завершится к концу 2015 года

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Филиал французского музея Лувр будет построен в столице ОАЭ Абу-Даби к концу 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет эмиратское издание The National.

Стоимость проекта, запущенного в 2013 году, составляет 653 миллиона долларов. Общая площадь проекта с прилегающей территорией - 64 тысячи квадратных метров.

Строительство музея идет на искусственном острове Саадият. На нем же будут расположены еще два музея - филиал американского музея Соломона Гуггенхайма и Национальный исторический музей шейха Заеда.

Согласно проекту, музей будет "лежать" на поверхности моря. Благодаря многочисленным водным каналам и огромному стеклянному куполу у посетителей будет ощущение, что музей расположен под открытым небом в открытом море. При этом современные технологии позволят не только обеспечить прохладу и комфортные условия для публики, но и сохранность всех экспонатов, включая наиболее ценные и капризные.

Лувр в Абу-Даби, а также строящаяся гигантская фоторамка в Дубае (Dubai Frame) вошли в рейтинг лучших достопримечательностей, которые появятся в мире в 2015 году. Рейтинг был опубликован изданием The Telegraph.