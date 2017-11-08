Спрос на нефть еще больше повысится к 2022 году из-за морских судов - ОПЕК

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила среднесрочный прогноз глобального спроса на нефть к 2022 году до 102,3 млн баррелей в сутки, следует из годового отчета организации - World oil outlook 2017. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, оценка повышена на 2,24 млн баррелей по сравнению с прошлогодним отчетом.

Основной вклад в рост спроса на нефть внесут новые требования Международной морской организации (IMO), которые ограничивают с 2020 года использование морскими судами топлива с высоким содержанием серы. Переход с мазута на дизельное топливо потребует более значительных объемов переработки нефти, считают в ОПЕК. Только этот фактор повысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки, следует из доклада.

В долгосрочной перспективе, к 2040 году, спрос на нефть достигнет 111,1 млн баррелей нефти в сутки, полагают в ОПЕК. По сравнению с уровнем 2016 года рост показателя составит почти 16 млн баррелей.

При этом в 2017 году спрос ожидается на уровне 96,8 млн баррелей в сутки, в 2018 году - 98,2 млн, в 2019 году - 99,4 млн, в 2020 году - 100,7 млн, в 2021 году - 101,5 млн баррелей.

ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в развитых странах снизится почти на 9 млн баррелей в сутки к 2040 году, а в развивающихся, напротив, вырастет - на 24 млн баррелей в сутки.

В организации ожидают, что темпы роста нефтяного спроса сильно замедлятся после 2035 года и в обозреваемой перспективе составят всего 0,3 млн баррелей в сутки. Такую динамику в ОПЕК объясняют тем, что к 2035 году замедлится рост населения Земли и глобального ВВП. Свой вклад внесут также ужесточение норм энергоэффективности и технологический прогресс.