На британском аукционе ​выставили скелет динозавра

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Скелет хищного динозавра аллозавра времен юрского периода продадут на аукционе в Великобритании, передает Report со ссылкой на РБК.

Как ожидается, лот будет продан за £300-500 тыс., торги пройдут 25 ноября на аукционе Evolution Sale.

Аллозавр жил от 155 до 145 млн. лет назад в конце юрского периода. Это был один из крупнейших хищных динозавров, его размер порой достигал 8 метров в длину. Скелет был найден в каменоломне в штате Вайоминг (США), у него прекрасно сохранился череп и множество зубов.