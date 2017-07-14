Шотландец проедет через Азербайджан на машине в форме коровы - ФОТО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Почтальон из Шотландии собирается в путешествие в Монголию, для этого он превратил свой Ford Fiesta в хайлендскую корову.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, Грем Донохи на свой 40-летний день рождения собирается совершить путешествие длиной в четыре недели.

По пути он намерен посетить 17 стран, среди которых Россия, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, и закончить свою поездку в столице Монголии, Улан-Баторе.

Почтальон считает, что такой внешний вид машины вызовет улыбку у пограничных работников и облегчит ему прохождение таможни.

Г.Донохи подчеркнул, что подготовка к путешествию была непростой. Особенно тяжело было получить все необходимые визы и сделать нужные прививки.

Отметим, что жена Г.Донохи больна деменцией и цель акции - сбор денег на лечение больных деменцией.