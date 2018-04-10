Самым старым мужчиной на планете стал 112-летний японец

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты. Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

По данным организации, вице-президент японского филиала Эрика Огава посетил cегодня нового рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо, чтобы вручить ему сертификат за его рекорд.

Как сообщается, Нонака родился 25 июля 1905 года. У рекордсмена семь братьев и сестра, живущие неподалеку от него в поселке Асёро на острове Хоккайдо, и пятеро детей.