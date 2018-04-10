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    Самым старым мужчиной на планете стал 112-летний японец

    © guinnessworldrecords.com

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты. Как передает Report, об этом  сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

    По данным организации, вице-президент японского филиала Эрика Огава посетил cегодня нового рекордсмена в его родном городе на острове Хоккайдо, чтобы вручить ему сертификат за его рекорд.

    Как сообщается, Нонака родился 25 июля 1905 года. У рекордсмена семь братьев и сестра, живущие неподалеку от него в поселке Асёро на острове Хоккайдо, и пятеро детей.

    В свободное время на пенсии Нонака любит смотреть телевизор, читать газеты и баловать себя конфетами и тортами.

    Нонака не первый японец, получивший звание самого старого мужчины планеты, ранее им был признан Дзироэмон Кимура, родившийся 19 апреля 1897 года и умерший в возрасте 116 лет 54 дней.

    Самым старым человеком, когда либо жившим на планете, был признан Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней.

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