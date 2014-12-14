​В США вор не захотел портить Рождество и вернул украденные украшения

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В США в штате Колорадо вор украл рождественские декорации для дома, а затем, сжалившись, вернул их владельцам.

Как передает Report, после того как владельцы дома заметили пропажу, они выставили во дворе плакат, на котором говорилось следующее:

"Для похитителя рождественских украшений. Нашим детям очень грустно. Это мог сделать только тот, кто не знает о Санта Клаусе".

В следующую ночь украшения были возвращены, кроме того, к ним прилагалась записка "Был плохим человеком".