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    ​В США вор не захотел портить Рождество и вернул украденные украшения

    Узнавшые о кражи владельцы обратились к вору

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В США в штате Колорадо вор украл рождественские декорации для дома, а затем, сжалившись, вернул их владельцам.

    Как передает Report, после того как владельцы дома заметили пропажу, они выставили во дворе плакат, на котором говорилось следующее:

    "Для похитителя рождественских украшений. Нашим детям очень грустно. Это мог сделать только тот, кто не знает о Санта Клаусе".

    В следующую ночь украшения были возвращены, кроме того, к ним прилагалась записка "Был плохим человеком".

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