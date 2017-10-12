Робот София приняла участие в обсуждениях в штаб-квартире ООН - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсуждены новые возможности и опасности, связанные со стремительной роботизацией и развитием других передовых технологий. Как сообщает Report, в заседании по этому вопросу приняла участие человекоподобный робот София. Она ответила на вопросы дипломатов и дала интервью.

"Мне 1,5 года. Я вижу вас, могу вести с вами полноценную беседу и менять выражение лица несколько тысяч раз, - сказала София, представляясь аудитории. - Я понимаю смысл того, что выражается словами".

Необычную гостью приветствовала первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. Она отметила, что стремительная автоматизация, появление других новых технологий сулят огромные перемены во всех сферах жизни и могут помочь в достижении Целей устойчивого развития.

"Новые технологии могут привнести много полезного в жизнь всех людей на Земле. Они могут, например, помочь улучшить продовольственную ситуацию, сократить количество отходов, способствовать росту экономики, облегчить доступ к рынкам и источникам финансирования", - сказала представитель ООН.

Амина Мохаммед подчеркнула, что только от людей зависит, какую роль робот София и другие "умные машины" будут играть в нашей жизни.