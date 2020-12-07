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Робот-пылесос можно использовать для прослушки

Робот-пылесос можно использовать для прослушки Алгоритм может расшифровать до 90% информации, которую говорили в присутствии робота-пылесоса
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7 декабря 2020 г. 15:36
Робот-пылесос можно использовать для прослушки

Сингапурские ученые протестировали, как именно домашний робот-пылесос можно использовать для записи частных разговоров. Как передает Report, о своем исследовании они рассказали на конференции Sensys20.

Чтобы уверенно ориентироваться в квартире во время уборки и не натыкаться на предметы мебели, роботы-пылесосы используют датчики на основе так называемых лидаров. Такие устройства могут с помощью лазеров вычислять расстояние до разных объектов и с помощью этой информации выстраивать карту местности. Именно по такой карте и ориентируются роботы-пылесосы.

Ученые из Национального университета Сингапура решили на практике проверить, можно ли по таким данным узнать, что именно говорил человек в присутствии робота-пылесоса. В своем эксперименте исследователи попытались восстановить, какие именно клипы шли по телевизору в присутствии робота-пылесоса, а также какие именно цифры произносил в то же время человек.

Специалисты собрали около 19 часов записи, а затем с помощью специальной программы и алгоритмов искусственного интеллекта расшифровали полученную информацию с точностью до 90% – как цифры, которые в обычной жизни могут быть номером банковской карты и пин-кодом к ней, так и тематику клипов. Благодаря этой информации хакеры могут как обокрасть владельца робота-пылесоса, так и узнать важную информацию о его взглядах и политической ориентации.

В связи с этим ученые посоветовали пользователям не подключать эти устройства к интернету, а производителям лидаров рекомендовали скорректировать их работу.

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Версия на английском языке Robot vacuum cleaners can be used by hackers to 'spy' on private conversations

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