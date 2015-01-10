​Президент Уругвая потратил на благотворительность полмиллиона долларов за 5 лет

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Глава Уругвая Хосе Мухика, которого соотечественники называют самым бедным президентом, рассказал в пятницу, что за пять лет президентства потратил 550 тысяч долларов своей зарплаты на благотворительность, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал Telesur приводит слова главы Уругвая о том, что 400 тысяч долларов были отданы им на реализацию проекта строительства социального жилья, начатого в 2010 году, а остальные были направлены на взносы в правящую партию "Широкий фронт".

Мухику соотечественники называют самым бедным президентом, поскольку и ранее было известно, что он жертвует на благотворительность почти всю свою не самую большую президентскую зарплату.