​Полиция Франции допросила восьмилетнего ребенка по поводу его "солидарности с террористами"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Полиция Ниццы провела допрос восьмилетнего ребенка, который в школе заявил, что поддерживает террористов, которые 7 января расстреляли сотрудников еженедельника "Charlie Hebdo".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, ребенок отказался принять участие в минуте молчания в память о погибших, заявил, что "солидарен с террористами", о чем руководство школы сообщило полиции.

"Мы пригласили ребенка и его отца для допроса, чтобы понять, откуда у восьмилетнего школьника появились такие радикальные идеи", - заявил журналистам представитель городской полиции.

Вместе с тем, по его словам, на вопрос о том, что такое терроризм, заданный во время допроса, ребенок ответил, что не знает.

"Практически, ребенок не понимает, что он говорит", - сделал вывод полицейский.