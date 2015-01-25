​Письмо выжившей пассажирки "Титаника" продали за 12 тыс. долларов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На бостонском аукционе RR продано письмо одной из пассажирок парохода "Титаник", спасшейся после катастрофы.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, личность покупателя, который предложил за письмо 11 тыс. 875 долларов, не разглашается.

Автором письма, написанного в мае 1912 года, является Люсиль Дафф-Гордон, дизайнер одежды для состоятельных людей. Она, ее муж и еще десять человек спаслись на 40-местной шлюпке.

Это спасательное средство пресса назвала Money Boat ("Денежная лодка"). Мужа Дафф-Гордон обвиняли в том, что он подкупил членов экипажа, чтобы они как можно быстрее отплыли от тонущего корабля. Однако затем обвинения с супругов были сняты.

"Кажется, мы вообще поступили неправильно, когда спаслись. Разве это не позорно?" — написала Дафф-Гордон.

Британский трансатлантический лайнер "Титаник" затонул во время своего первого и единственного рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Погибли 1496 человек, 712 спасшихся пассажиров и членов экипажа "Титаника" подобрал пароход "Карпатия".