Пентагон запустил сайт про НЛО

Пентагон запустил сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО).
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В официальном пресс-релизе подчеркивается, что этот портал будет постоянным источником общедоступной информации, связанной с деятельностью департамента и исследованиями НЛО. AARO будет регулярно публиковать отчеты о своей деятельности и сделанных открытиях по мере рассекречивания новой информации.
На сайте можно увидеть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO. Также на интернет-ресурсе появится раздел с ответами на часто задаваемые вопросы о неопознанных объектах.
На портале выложили восемь записей НЛО. Однако часть из них ранее уже публиковалась.
Ранее издание Politico писало, что американские военные стали все больше заявлять об угрозе реальных НЛО, которые не связаны со шпионскими воздушными шарами. До этого в Пентагоне рассказали об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.