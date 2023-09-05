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Пентагон запустил сайт про НЛО

Пентагон запустил сайт про НЛО Пентагон запустил сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО).
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5 сентября 2023 г. 03:25
Пентагон запустил сайт про НЛО

Пентагон запустил сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО).

Как передает Report, интернет-ресурс станет официальным представительством в сети Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO), который был создан при Министерстве обороны США 20 июля 2022 года.

В официальном пресс-релизе подчеркивается, что этот портал будет постоянным источником общедоступной информации, связанной с деятельностью департамента и исследованиями НЛО. AARO будет регулярно публиковать отчеты о своей деятельности и сделанных открытиях по мере рассекречивания новой информации.

На сайте можно увидеть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO. Также на интернет-ресурсе появится раздел с ответами на часто задаваемые вопросы о неопознанных объектах.

На портале выложили восемь записей НЛО. Однако часть из них ранее уже публиковалась.

Ранее издание Politico писало, что американские военные стали все больше заявлять об угрозе реальных НЛО, которые не связаны со шпионскими воздушными шарами. До этого в Пентагоне рассказали об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с НЛО.

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