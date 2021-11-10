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Один из первых компьютеров Apple продан на аукционе за 400 тыс. долларов

Один из первых компьютеров Apple продан на аукционе за 400 тыс. долларов Один из 200 компьютеров модели Apple-1 1976 года производства был продан на аукционе в штате Калифорния за 400 тыс. долларов США.
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10 ноября 2021 г. 12:56

Один из 200 компьютеров модели Apple-1 1976 года производства был продан на аукционе в штате Калифорния за 400 тыс. долларов США.

Компьютеры этой модели были собраны лично основателями компании Apple Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году. 175 из 200 единиц Apple-1 были проданы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По оценкам, к настоящему моменту по всему миру в рабочем состоянии сохранилось около 20 компьютеров. Системный блок выполнен из дерева, произрастающего на Гавайях. К нему прилагается монитор Panasonic 1986 года.

Выставленный на продажу лот находился в собственности лишь двух человек. Его первым владельцем был американский профессор, который преподавал программирование, в 1977 году он продал компьютер одному из своих студентов.

Компания Apple была основана 1 апреля 1976 года. Apple-1 - первый компьютер компании и один из первых персональных компьютеров в мире, доступных широкому кругу потребителей.

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