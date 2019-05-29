Ноутбук с самыми опасными вирусами продан на аукционе за $1,3 млн.

Зараженный шестью самыми опасными компьютерными вирусами в мире ноутбук продали во вторник, 28 мая, в ходе аукциона как арт-объект за 1,3 млн долларов.

Как передаёт Report, работа гаджета транслируется на сайте проекта интернет-художника Гуо о Донга Persistence of Chaos.

В настоящее время торги закрыты. Стать участником аукциона можно было, заполнив заявку на сайте проекта и разместив ставку.

В пояснении к лоту указано, что владелец получит устройство Samsung NC10-14GB с экраном 10,2 дюйма 2008 года выпуска. Работает гаджет на системе Windows XP SP3, имея шесть вредоносных программ. К нетбуку прилагается шнур питания и скрипт перезапуска. Среди вирусов устройства — SoBig, WannaCry и DarkTequila.

Компьютер отправят покупателю из Нью-Йорка. Ущерб от действия вредоносных программ по всему миру оценивается в 95 млрд долларов.

Вирус-вымогатель WannaCry распространился в мае 2017 года на компьютеры рядовых пользователей и серверы компаний 150 стран.