Netflix начнет блокировать пользователей, использующих аккаунты совместно

Netflix объявил о планах по массовой блокировке пользователей, пользующихся одним аккаунтом на стриминговом сервисе.

Netflix объявил о планах по массовой блокировке пользователей, пользующихся одним аккаунтом на стриминговом сервисе.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC .

В компании новую политику обосновали тем, что десятки миллионов аккаунтов используются совместно несколькими людьми, в результате чего корпорация недополучает огромные суммы денег.

В Netflix заявили, что толерантно относились к подобной практике с целью привлечь новых пользователей, однако сейчас компания стала крупной, и у нее появились серьезные конкуренты.

"Наше относительно высокое проникновение в домохозяйства - если учесть большое количество домохозяйств, имеющих общие учетные записи, в сочетании с конкуренцией создает препятствия для роста доходов. Совместное использование учетной записи в процентах от общего числа подписчиков не сильно изменилось за эти годы, но в сочетании с первым фактором это означает, что на многих рынках труднее расширять членство. Это - проблема", - отметили в пресс-релизе организации.