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Названа самая богатая женщина в США

Названа самая богатая женщина в США Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в 62,3 млрд млрд долларов США
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12 июля 2020 г. 06:46
Названа самая богатая женщина в США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в 62,3 млрд млрд долларов США.

Как передает Report, в период со 2 по 9 июля акции Amazon выросли на 10%, увеличив состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса на 16,2 млрд долларов США. В результате его бывшая жена Маккензи Безос, владеющая частью акций компании, обогнала дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон в рейтинге самых богатых женщин США.

Единственная, кому Маккензи Безос уступает по размеру своего состояния, это внучка основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, капитал которой составляет 64 млрд долларов США.

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