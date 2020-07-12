Названа самая богатая женщина в США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в 62,3 млрд млрд долларов США

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос стала самой богатой женщиной в США. Ее состояние оценивается в 62,3 млрд млрд долларов США.

Как передает Report, в период со 2 по 9 июля акции Amazon выросли на 10%, увеличив состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса на 16,2 млрд долларов США. В результате его бывшая жена Маккензи Безос, владеющая частью акций компании, обогнала дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон в рейтинге самых богатых женщин США.

Единственная, кому Маккензи Безос уступает по размеру своего состояния, это внучка основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, капитал которой составляет 64 млрд долларов США.