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NASA: Возвращающийся с лунной миссии корабль Orion приблизился к Земле на расстояние 60 тыс. км

NASA: Возвращающийся с лунной миссии корабль Orion приблизился к Земле на расстояние 60 тыс. км Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в рамках завершения лунной миссии Artemis I ("Артемида-1) уже находится на расстоянии около 60 тыс. км от Земли, сообщило NASA, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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12 декабря 2022 г. 18:56
NASA: Возвращающийся с лунной миссии корабль Orion приблизился к Земле на расстояние 60 тыс. км

Тестовый беспилотный американский космический корабль Orion в рамках завершения лунной миссии Artemis I ("Артемида-1) уже находится на расстоянии около 60 тыс. км от Земли, сообщило NASA, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В настоящее время корабль, возвращаясь домой, летит к Земле со скоростью 11,3 тыс. км в час. Он уже преодолел от Луны расстояние в 405 тыс. км.

Приводнение спускаемой капсулы корабля планируется 11 декабря в 12:39 по времени Восточного побережья США в Тихом океане вблизи мексиканского штата Верхняя Калифорния.

В ходе миссии, которая продолжается уже более 25 дней, корабль Orion дважды - 21 ноября и 5 декабря - совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1. Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

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